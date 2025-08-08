Milano 17:35
A picco Under Armour, outlook deludente

(Teleborsa) - Pressione su Under Armour, che perde terreno, mostrando una discesa del 20,02%.

Sulle azioni del gruppo d'abbigliamento pesa il debole outlook per il trimestre in corso e inferiore alle attese: attesi ricavi in calo tra il 6% ed il 7% contro la flessione del 2,9% stimata dal consensus.

La tendenza ad una settimana di Under Armour è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Under Armour, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,81 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,605.


