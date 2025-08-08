Milano 7-ago
41.393 0,00%
Nasdaq 7-ago
23.390 +0,32%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 7-ago
9.101 0,00%
Francoforte 7-ago
24.193 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Frazionale rialzo per il cambio Euro / CHF, che mette a segno un modesto profit a +0,36%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,943, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,935. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,951.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
