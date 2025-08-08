Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Frazionale rialzo per il cambio Euro / CHF, che mette a segno un modesto profit a +0,36%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,943, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,935. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,951.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)