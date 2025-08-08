Banca Popolare del Lazio, utile nel semestre a 7,7 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione delladel 7 agosto 2025 ha approvato i conti semestrali consolidati al 30 giugno 2025 che confermano una(CET1r al 20,4%, dal 20,3% di fine 2024).Ulteriormente migliorati sensibilmente gli(NPE ratio lordo sceso al 4,35%, dal 6,01%) e di liquidità (LCR al 188,3%, rispetto al 158,2%).Si consolida il sostegno a famiglie e imprese dei nostri territori, consostanzialmente stabili a Euro 2 miliardi, e cresce ulteriormente la(Euro 2,7 miliardi), con un rapporto loan to deposit al di sotto del 75%.di periodo si attesta a 7,7 milioni e deriva esclusivamente dall’attività caratteristica, a dimostrazione della capacità strutturale del Gruppo di produrre valore a beneficio dei propri soci anche in assenza di componenti straordinarie. La proiezione di crescita dell’utile, spiega la banca nella nota dei conti, è più che lineare sul fine anno, avendo già scontato nei risultati economici del primo semestre gli effetti (non ripetibili nella seconda parte del 2025) di un’importante azione di derisking in corso di finalizzazione.