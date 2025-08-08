Milano 10:15
41.666 +0,66%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:15
9.108 +0,08%
Francoforte 10:15
24.156 -0,15%

Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 7/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,69 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 3,39 miliardi della seduta precedente.

I volumi si sono attestati a 0,54 miliardi di azioni, rispetto a 0,7 miliardi precedenti.

Tra i 643 titoli scambiati sul listino milanese, 360 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 238 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 45 azioni.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
