Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 7/08/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,69 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 3,39 miliardi della seduta precedente.I volumi si sono attestati a 0,54 miliardi di azioni, rispetto a 0,7 miliardi precedenti.Tra i 643 titoli scambiati sul listino milanese, 360 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 238 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 45 azioni.