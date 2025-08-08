Gruppo Unipol, utile netto 1° semestre in aumento a 743 milioni euro (+17,6%)

(Teleborsa) - Il Gruppo Unipol
chiude il primo semestre con un risultato netto, comprensivo del contributo delle partecipazioni
in BPER
e Banca Popolare Sondrio
, pari a a 743 milioni di euro
, in crescita del 17,6% rispetto ai 632 milioni di euro al 30 giugno 2024). L’utile netto consolidato reported è pari a 622 milioni di euro (+12,1%)
, considerando il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER e BPSO limitatamente al primo trimestre 2025 (555 milioni di euro al 30 giugno 2024).
Il risultato netto del Gruppo Assicurativo
ammonta a 740 milioni di euro
e si confronta con quello del primo semestre 2024 pari a 568 milioni (+30,2%)
.
Nei primi sei mesi del 2025 la raccolta diretta assicurativa
, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è pari a 9.171 milioni di euro, in crescita del 12,3%
rispetto agli 8.165 milioni di euro al 30 giugno 2024. La raccolta diretta nel comparto Danni
si attesta a 4.788 milioni di euro, registrando una crescita del 4,5%
. Significativo lo sviluppo del comparto Salute
(+12%). Positivi i risultati del comparto Auto
(+4%) e del comparto Non Auto
(+5%). Il combined ratio
del Gruppo, comprensivo del saldo della riassicurazione, si attesta al 92,7%
, rispetto al 93,1% del primo semestre 2024, con un miglioramento del loss ratio per effetto delle azioni implementate.
Nel comparto Vita
la raccolta diretta del Gruppo è pari a 4.383 milioni di euro
, registrando una crescita del 22,3%
, alimentata sia dal canale bancassicurativo che da quello agenziale, nonché dalla raccolta apportata da grandi contratti collettivi previdenziali anche di nuova acquisizione.
L’indice di solvibilità consolidato
è pari al 222%
(212% al 31 dicembre 2024). L’indice di solvibilità del Gruppo Assicurativo
è stato pari al 286%
.
.