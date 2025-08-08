Milano 10:18
41.642 +0,60%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:18
9.106 +0,06%
Francoforte 10:18
24.128 -0,27%

Gruppo Unipol, utile netto 1° semestre in aumento a 743 milioni euro (+17,6%)

Assicurazioni, Finanza
Gruppo Unipol, utile netto 1° semestre in aumento a 743 milioni euro (+17,6%)
(Teleborsa) - Il Gruppo Unipol chiude il primo semestre con un risultato netto, comprensivo del contributo delle partecipazioni in BPER e Banca Popolare Sondrio, pari a a 743 milioni di euro, in crescita del 17,6% rispetto ai 632 milioni di euro al 30 giugno 2024).

L’utile netto consolidato reported è pari a 622 milioni di euro (+12,1%), considerando il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER e BPSO limitatamente al primo trimestre 2025 (555 milioni di euro al 30 giugno 2024).

Il risultato netto del Gruppo Assicurativo ammonta a 740 milioni di euro e si confronta con quello del primo semestre 2024 pari a 568 milioni (+30,2%).

Nei primi sei mesi del 2025 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è pari a 9.171 milioni di euro, in crescita del 12,3% rispetto agli 8.165 milioni di euro al 30 giugno 2024. La raccolta diretta nel comparto Danni si attesta a 4.788 milioni di euro, registrando una crescita del 4,5%. Significativo lo sviluppo del comparto Salute (+12%). Positivi i risultati del comparto Auto (+4%) e del comparto Non Auto (+5%). Il combined ratio del Gruppo, comprensivo del saldo della riassicurazione, si attesta al 92,7%, rispetto al 93,1% del primo semestre 2024, con un miglioramento del loss ratio per effetto delle azioni implementate.

Nel comparto Vita la raccolta diretta del Gruppo è pari a 4.383 milioni di euro, registrando una crescita del 22,3%, alimentata sia dal canale bancassicurativo che da quello agenziale, nonché dalla raccolta apportata da grandi contratti collettivi previdenziali anche di nuova acquisizione.

L’indice di solvibilità consolidato è pari al 222% (212% al 31 dicembre 2024). L’indice di solvibilità del Gruppo Assicurativo è stato pari al 286%.
.
Condividi
```