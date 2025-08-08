Gruppo Unipol, utile netto 1° semestre in aumento a 743 milioni euro (+17,6%)

Gruppo Unipol

(Teleborsa) - Ilchiude il primo semestre con unin, pari a a, in crescita del 17,6% rispetto ai 632 milioni di euro al 30 giugno 2024)., considerando il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER e BPSO limitatamente al primo trimestre 2025 (555 milioni di euro al 30 giugno 2024).Ilammonta ae si confronta con quello del primo semestre 2024 pari a 568 milioniNei primi sei mesi del 2025 la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è pari a 9.171 milioni di euro,rispetto agli 8.165 milioni di euro al 30 giugno 2024. La raccolta diretta nel compartosi attesta a 4.788 milioni di euro, registrando una. Significativo lo sviluppo del comparto(+12%). Positivi i risultati del comparto(+4%) e del comparto(+5%). Ildel Gruppo, comprensivo del saldo della riassicurazione,, rispetto al 93,1% del primo semestre 2024, con un miglioramento del loss ratio per effetto delle azioni implementate.Nel compartola raccolta diretta del Gruppo è pari a, registrando una, alimentata sia dal canale bancassicurativo che da quello agenziale, nonché dalla raccolta apportata da grandi contratti collettivi previdenziali anche di nuova acquisizione.L’indice diè pari al(212% al 31 dicembre 2024). L’indice di solvibilità delè stato pari al