Marcinelle, Capone (UGL): “Serve più formazione e controlli per fermare le morti sul lavoro”

(Teleborsa) - "Anche quest'anno siamo ain occasione della, per commemorare la. Marcinelle rappresenta una ferita aperta che esige una riflessione collettiva. Ricordare oggi questa tragedia significa mettere al centro i volti e le storie di uomini che hanno dato la vita per lavorare. Ciascuno di loro aveva un nome, una famiglia, un sogno, e hanno pagato con la vita il desiderio di un futuro dignitoso. I numeri parlano chiaro e ci impongono di agire., in aumento rispetto alle 462 dello stesso periodo del 2024". Lo ha dichiarato, presente a Marcinelle con una delegazione del sindacato in occasione della "Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo""A destare particolare preoccupazione è la crescita degli incidenti "in itinere", passati da 104 a 137 in un solo anno. È inaccettabile considerare gli infortuni mortali sul lavoro come un rischio ordinario. Siamo di fronte a unache va fermata. Siamo favorevoli alla creazione di una banca dati nazionale unica, che consenta di incrociare informazioni, migliorare il monitoraggio e intervenire in modo tempestivo. Occorrono controlli più efficaci e mirati, dobbiamo investire nella formazione e nella cultura della sicurezza, fin dalle scuole. Solo creando consapevolezza potremo costruire un futuro in cui il lavoro non sia più sinonimo di pericolo. È questo il modo migliore per onorare i morti di Marcinelle e di tutte le vittime del lavoro:Quest'anno abbiamo convocato una segreteria confederale a Marcinelle. L'obiettivo è approvare una delibera che impegna l'UGL a proporre a tutte le istituzioni italiane ed europee ilcome la "Giornata europea in memoria delle vittime del lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori in ricordo della tragedia del Bois du Cazier di Marcinelle", conclude Capone.