Sorgenia, accordo di finanziamento da 600 milioni di euro

(Teleborsa) -, primario operatore energetico in Italia e uno dei leader europei nel settore della transizione energetica,attraverso i suoi fondi, ha sottoscritto undi euro.Il finanziamento, con un profilo di, consente alla Società dieconomiche e diprevisti nel piano industriale, grazie a una struttura flessibile. La società ha registrato un elevatoitaliano e internazionale, con undell’importo del finanziamento richiesto, a testimonianza dell’elevato standing e merito creditizio raggiunto dalla Società sul mercato."La sottoscrizione di questo finanziamento rappresenta per Sorgenia un significativo rafforzamento della struttura finanziaria, grazie a un’immediata ottimizzazione del costo del debito e un allineamento alle best practice dei principali operatori europei. Le nuove linee di credito assicurano una liquidità adeguata e una maggiore flessibilità per supportare l’implementazione integrale del piano industriale". ha dichiarato, Cfo di Sorgenia.Il finanziamento è statoitaliani ed europei, tra cui: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. – Milan Branch, Banco BPM S.p.A., Bayerische Landesbank, BNP Paribas S.A. – Italian Branch, Crédit Agricole CIB – Milan Branch, ING Bank N.V. – Milan Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. - Divisione IMI CIB con il ruolo di Banca Agente, e UniCredit S.p.A, tutte con il ruolo di Bookrunner e Mandated Lead Arranger, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., BPER Banca S.p.A., Commerzbank Filiale di Milano, Credit Agricole Italia S.p.A., Mediobanca S.p.A. e Natixis S.A. Milan Branch, tutte con il ruolo di Mandated Lead Arranger e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con il ruolo di Lender.