Haiki+, finanziamento in pool da 91 milioni per rifinanziare debito e allungare duration

(Teleborsa) - Haiki+ , holding quotata su Euronext Growth Milan attiva nell'economia circolare e nella gestione dei rifiuti, ha perfezionato un'operazione di finanziamento in pool da complessivi 91 milioni di euro con BPER Banca, UniCredit e Kommunalkredit AG, con BPER nel ruolo di banca agente e depositaria. L'operazione è finalizzata al rifinanziamento integrale del debito a medio-lungo termine esistente, con allungamento della duration media e riduzione dei tassi di interesse.



La struttura si articola in tre linee: un Term Loan A da 50 milioni (BPER e UniCredit, durata 5 anni con rimborso amortising semestrale dal settembre 2027), un Term Loan B da 35 milioni (Kommunalkredit, durata 5,5 anni con rimborso bullet) e una Revolving Credit Facility da 6 milioni (BPER e UniCredit, durata 5 anni). È prevista inoltre una uncommitted Accordion Facility a supporto delle future operazioni di crescita. Il tasso è ancorato all'Euribor semestrale più margine, con copertura del rischio tassi (hedging) per almeno il 65% della Term Facility. Il finanziamento è sustainability linked, con un meccanismo di premialità sul tasso al raggiungimento di obiettivi ESG da concordarsi entro sei mesi.



L’Amministratore Delegato di Haiki+, Giovanni Rosti, ha così commentato: “Il perfezionamento di questa operazione di finanziamento rappresenta un segnale della solidità del nostro Gruppo e della fiducia che il sistema finanziario ripone nei nostri progetti. Il finanziamento ci consente di ottimizzare la nostra struttura finanziaria sotto ogni punto di vista consentendoci di consolidare la nostra leadership nel mercato. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a BPER, Unicredit e KA che hanno confermato e ampliato la loro fiducia nella nostra visione e nel nostro modello di business".

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