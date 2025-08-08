Vinext debutta con successo su EGM (+50%). Stop ordini senza limite prezzo

Vinext

(Teleborsa) -, azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l’enologia, la brassicoltura e proposte innovative per l’agroalimentare, ha debuttato oggi sul mercato Euronext Growth Milan, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI.Il titolo ha chiuso a 3 euro, in rialzo del 50% rispetto ai 2 euro del collocamento. Si tratta della quarantaduesima ammissione del 2025 su Euronext."Sono decisamente soddisfatto dell’esito di questo primo giorno di negoziazioni perché. L’emozionante suono della campanella ci infonde ulteriore entusiasmo ed energie per continuare a offrire il nostro approccio innovativo a tutti gli stakeholder della Società e, allo stesso tempo, siamo certi che la quotazione in Borsa, con cui andiamo a consolidare il nostro percorso di crescita,. Ringrazio infine Borsa Italiana, nella persona dell’amministratore delegato Fabrizio Testa, per il costruttivo confronto che ci ha portato fin qui” – ha commentoBorsa Italiana fa sapere, nella sezione comunicati urgenti, chee fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Vinext