Vinext debutta con successo su EGM (+50%). Stop ordini senza limite prezzo

(Teleborsa) - Vinext
, azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l’enologia, la brassicoltura e proposte innovative per l’agroalimentare, ha debuttato oggi sul mercato Euronext Growth Milan, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI.
Il titolo ha chiuso a 3 euro, in rialzo del 50% rispetto ai 2 euro del collocamento. Si tratta della quarantaduesima ammissione del 2025 su Euronext.
"Sono decisamente soddisfatto dell’esito di questo primo giorno di negoziazioni perché testimonia la fiducia che il mercato ha accordato a Vinext
. L’emozionante suono della campanella ci infonde ulteriore entusiasmo ed energie per continuare a offrire il nostro approccio innovativo a tutti gli stakeholder della Società e, allo stesso tempo, siamo certi che la quotazione in Borsa, con cui andiamo a consolidare il nostro percorso di crescita, ci favorirà verso l’ingresso nei nuovi mercati
. Ringrazio infine Borsa Italiana, nella persona dell’amministratore delegato Fabrizio Testa, per il costruttivo confronto che ci ha portato fin qui” – ha commento Salvatore Vignola, Presidente e AD di Vinext
.
Borsa Italiana fa sapere, nella sezione comunicati urgenti, che da lunedì 11 agosto 2025
e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Vinext non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo
.