Wall Street chiude debole. Meglio settore tecnologico

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street
, con il Dow Jones
che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,51%, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che archivia la seduta a 6.340 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,32%), dopo che il Presidente Trump ha assicurato che i dazi del 100% sui semiconduttori non colpiranno le società che investono in USA.
La giornata era iniziata bene, sulla scia dell'entrata in vigore delle nuove tariffe
imposte da Trump ai principali partner, poi il mercato ha ripiegato sui rumors che parlavano di una preferenza per Christopher Waller
per sostituire il Presidente della Fed Jerome Powell. Intanto, ieri è stata annunciata la nomina di Stephen Miran
per sostituire la dimissionaria Adriana Kugler.
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities
(+1,05%), beni di consumo per l'ufficio
(+0,73%) e informatica
(+0,41%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario
(-1,16%) e finanziario
(-1,14%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Dow
(+1,46%), Verizon Communication
(+1,42%), Coca Cola
(+1,32%) e Merck
(+1,17%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Salesforce
, che ha terminato le contrattazioni a -3,33%.
Calo deciso per Intel
, che segna un -3,14%.
Sotto pressione Caterpillar
, con un forte ribasso del 2,48%.
Soffre Visa
, che evidenzia una perdita del 2,25%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Advanced Micro Devices
(+5,69%), DoorDash
(+5,00%), IDEXX Laboratories
(+4,14%) e Lam Research
(+3,35%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fortinet
, che ha chiuso a -22,03%.
Pessima performance per AirBnb
, che registra un ribasso dell'8,02%.
Sessione nera per Atlassian
, che lascia sul tappeto una perdita del 7,82%.
In perdita Warner Bros Discovery
, che scende del 7,27%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Martedì 12/08/2025
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%) Mercoledì 13/08/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,03 Mln barili) Venerdì 15/08/2025
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (preced. 0%)
16:00 USA
: Vendite industria, mensile (preced. -0,4%).