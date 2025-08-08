Wall Street chiude debole. Meglio settore tecnologico

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,51%, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 6.340 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il(+0,32%), dopo che il Presidente Trump ha assicurato che i dazi del 100% sui semiconduttori non colpiranno le società che investono in USA.La giornata era iniziata bene, sulla scia dell'imposte da Trump ai principali partner, poi il mercato ha ripiegato sui rumors che parlavano di unaper sostituire il Presidente della Fed Jerome Powell. Intanto, ieri è stata annunciata laper sostituire la dimissionaria Adriana Kugler.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,05%),(+0,73%) e(+0,41%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,16%) e(-1,14%).Al top tra i(+1,46%),(+1,42%),(+1,32%) e(+1,17%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,33%.Calo deciso per, che segna un -3,14%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,48%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,25%.Al top tra i, si posizionano(+5,69%),(+5,00%),(+4,14%) e(+3,35%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -22,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,02%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,82%.In perdita, che scende del 7,27%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,03 Mln barili)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,4%).