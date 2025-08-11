Albe, finanziamento per 30 milioni di euro da pool di banche per nuovo impianto a Peccioli

(Teleborsa) - Albe
ha concluso un accordo per complessivi 30 milioni di euro
realizzato attraverso la sottoscrizione di contratti di finanziamento bilaterali
perfezionati con Banco BPM
, Cassa di Risparmio di Volterra, Banca Popolare di Lajatico e Banca Popolare di Sondrio
. Le operazioni, della durata di dieci anni, supportano Albe nell'avvio di un nuovo impianto, tecnologicamente avanzato, sito a Peccioli (PI) e destinato al recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
Albe è una joint venture partecipata al 50% da Alia Multiutility e al 50% da Belvedere
, società entrambe attive nella gestione dei rifiuti in Toscana, con attività complementari che includono la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti.
"Siamo particolarmente soddisfatti di aver portato a termine questa importante operazione - spiega il presidente Sandro Bonaceto
- Il finanziamento ottenuto testimonia la fiducia che gli istituti di credito ripongono nel nostro progetto e nella sua valenza strategica per il territorio. Ringraziamo le banche finanziatrici per aver sostenuto questa iniziativa, che rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra settore privato e istituzioni finanziarie e amministrazioni locali possa generare valore per l'ambiente e per la comunità tutta".
"Il supporto a questo tipo di progetti ci consente di confermarci come alleato affidabile delle imprese e al tempo stesso come sostenitore delle istanze del territorio e dell'ambiente, per questo siamo doppiamente orgogliosi di partecipare - dichiara Marco Giorgio Valori, responsabile Direzione Tirrenica di Banco BPM
- Da sempre sentiamo la responsabilità di promuovere le imprese che, come Albe, sono impegnate a realizzare piani di sviluppo improntati su innovazione e tecnologia d'avanguardia".
"Partecipiamo in modo significativo al finanziamento del nuovo biodigestore anaerobico, realizzato da Albe sul nostro territorio di riferimento - commenta Stefano Pitti, Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Volterra
- un impianto che contribuirà al miglioramento ambientale e allo sviluppo dell'economia circolare del territorio stesso, temi molto cari alla nostra Banca per un futuro sempre più sostenibile".
"La partecipazione a questa operazione conferma l'attenzione che Banca Popolare di Sondrio riserva alle iniziative che coniugano sviluppo industriale, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale - dichiara Pierantonio Nolo Belina, Condirettore Centrale di Banca Popolare di Sondrio
- Il progetto di Peccioli rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare e valorizzazione del territorio, nel quale siamo orgogliosi di poter contribuire mettendo a disposizione la nostra expertise nel supporto finanziario alle imprese".
"“Come banca del territorio siamo fieri di aver accompagnato e sostenuto l'ambizioso progetto della società Albe che ha realizzato quest'importante ed innovativo impianto nel cuore della Valdera, nostra storica zona di competenza - afferma Barbara Ciabatti, Direttore Generale della Banca Popolare di Lajatico
- peraltro, tale investimento risulta avere un impatto molto significativo anche in relazione alle tematiche ESG verso le quali la Banca è particolarmente sensibile con operazioni e linee strategiche che guardano ad un futuro sempre più sostenibile".