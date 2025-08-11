Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'11 agosto 2025

(Teleborsa) - Lunedì 11/08/2025
10:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,7%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
11:00 Italia
: Bilancia commerciale globale (atteso 7,12 Mld Euro; preced. 6,16 Mld Euro) Martedì 12/08/2025
08:00 Regno Unito
: Tasso disoccupazione (atteso 4,7%; preced. 4,7%)
08:00 Regno Unito
: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 20,8K unità; preced. 25,9K unità)
11:00 Germania
: Indice ZEW (atteso 39,7 punti; preced. 52,7 punti)
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,7%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%) Mercoledì 13/08/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,7%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,3%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,1%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,03 Mln barili) Giovedì 14/08/2025
08:00 Regno Unito
: PIL, trimestrale (preced. 0,7%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -21,7 Mld £; preced. -21,69 Mld £)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,9%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (preced. -0,3%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1%)
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,5%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,9%; preced. 1,7%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, annuale (atteso 2,4%; preced. 3,7%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%) Venerdì 15/08/2025
01:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0%)
04:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%)
04:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 6%; preced. 6,8%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,8%)
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 1,7%; preced. -0,1%)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (preced. 0,5%)
14:30 USA
: Empire State Index (atteso -1,2 punti; preced. 5,5 punti)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (preced. 0%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 62,2 punti; preced. 61,7 punti)
16:00 USA
: Vendite industria, mensile (preced. -0,4%)