Axiom Alternative Investments: banche regine delle trimestrali europee

(Teleborsa) - I: i titoli dei media hanno subìto vendite massicce a causa dei timori di squilibri strutturali, mentre i semiconduttori e l'info tech hanno annunciato numeri complessivamente deludenti. I settori difensivi hanno ceduto i guadagni accumulati da inizio anno e quello chimico ha visto numerosi profit warning. Lo fa notare Antonio Roman, portfolio manager di Axiom Alternative Investments.In contrasto, le, con numerosi annunci di utili superiori alle attese e di revisione al rialzo delle previsioni. Il settore ha registrato utili mediani superiori alle attese di circa il 7% nonostante gli effetti negativi dei cambi, grazie al miglioramento dei ricavi, dei costi e della qualità degli attivi, oltre a offrire distribuzioni superiori alle attese. Il mercato ha continuato a premiare i titoli caratterizzati attualmente da un forte momentum, conche hanno messo a segno rialzi di oltre il 15% nel mese.Sul fronte delle, l'attività nel settore bancario è rimasta vivace.ha rinunciato all'offerta pera causa delle persistenti incertezze legate alla Golden Power, ma ha convertito la sua partecipazione in Commerzbank.ha superato la soglia del 66,7% in Popolare di Sondrio, aprendo la strada a una fusione per incorporazione. Nel Regno Unito,ha venduto la sua controllata Winterflood per 103,9 milioni di sterline, un importo superiore alle aspettative degli analisti, aumentando il CET1 di 55 punti base. La nuova soglia sarà applicabile a partire da gennaio 2026, con la prossima revisione nel 2028.Altri titoli che hanno fatto le prime pagine in tema di fusioni e acquisizioni sono arrivati dalla Germania, con Handelsblatt che ha riportato la notizia che Landesbank Helaba potrebbe acquisire Aareal, società di credito immobiliare di proprietà di un fondo di private equity, dando impulso alle obbligazioni Aareal.Sul, la BoE ha innalzato le soglie MREL da 15-25 miliardi di sterline a 25-40 miliardi di sterline di totale attivo, un importo superiore a quello inizialmente proposto (20-30 miliardi di sterline), uno sviluppo che favorisce gli istituti di minori dimensioni come, infine, hanno visto una serie di azioni positive: l'outlook diè stato rivisto a stabile da Moody's,ha ricevuto un upgrade da S&P, mentre Commerzbank,hanno tutte registrato promozioni o revisioni positive dell'outlook, riflettendo il miglioramento dei fondamentali.