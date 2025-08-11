Bankitalia, crescita depositi rallenta a giugno. Prestiti a società tornano a crescere

(Teleborsa) - A2025 i, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono aumentati dell'1,1 per cento sui dodici mesi (0,7 nel mese precedente). Lo comunica la Banca d'Italia nella pubblicazione mensile "Banche e moneta".I prestiti allesono aumentati dell'1,8 per cento (1,5 nel mese precedente) mentre quelli allesono aumentati dello 0,3 per cento (-1,4 nel mese precedente).del settore privato sono aumentati dello 0,5 per cento (3,8 per cento in maggio); laè aumentata dell'1,4 per cento (era diminuita dello 0,2 per cento in maggio).In giugno il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) sui nuovi prestiti alle famiglie per l'si è collocato al 3,60 per cento (3,58 in maggio); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata dell'8,8 per cento (7,2 nel mese precedente). Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,15 per cento (10,18 nel mese precedente).I tassi di interesse suisono stati pari al 3,61 per cento (3,66 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,17 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,32 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,67 per cento (0,70 nel mese precedente).