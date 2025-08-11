Milano 17:35
BasicNet, acquistate 18.500 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - BasicNet, ha comunicato che dal 4 all’8 agosto 2025, ha acquistato 18.500 azioni al prezzo medio di 6,904 euro, per un controvalore pari a 127.719,47 euro, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 7.833.500 azioni proprie, pari al 14,507% del capitale sociale.

A Milano, intanto, si muove verso il basso BasicNet, che si posiziona a 6,6 euro, con una discesa dello 0,90%.





