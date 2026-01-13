BasicNet, buyback di 50.000 azioni

(Teleborsa) - BasicNet
, ha comunicato che dal 7 al 9 gennaio 2026, ha acquistato 50.000 azioni proprie
al prezzo medio di 7,572 euro, per un controvalore pari a 378.621,83 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.
A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.252.000 azioni pari al 11,578% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, BasicNet
registra una flessione dell'1,62% e si attesta a 7,29 euro.