Bilancia commerciale globale Italia in giugno

Italia, Bilancia commerciale globale in giugno pari a 5,41 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 6,1 Mld Euro (la previsione era 7,12 Mld Euro).
