Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:55
23.596 -0,07%
Dow Jones 19:55
44.016 -0,36%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,32%

Ibex 35 esordisce a 14.872,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,32%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,32%, dopo aver aperto a 14.872,6 Euro.
Condividi
```