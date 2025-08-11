Milano 8-ago
41.624 0,00%
Nasdaq 8-ago
23.611 +0,95%
Dow Jones 8-ago
44.176 +0,47%
Londra 8-ago
9.096 0,00%
Francoforte 8-ago
24.163 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,12%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.635,13 punti

In breve, Finanza
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato -0,12%, a quota 3.635,13 in apertura.
