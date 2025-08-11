Milano 11-ago
0 0,00%
Nasdaq 11-ago
23.527 -0,36%
Dow Jones 11-ago
43.975 -0,45%
Londra 11-ago
9.130 +0,37%
Francoforte 11-ago
24.081 0,00%

Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,36%

Il Nasdaq-100 chiude a 23.526,63 punti


L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,36% e archivia la seduta a 23.526,63 punti.
