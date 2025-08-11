Francoforte: rosso per Aurubis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore tedesco di rame
, che mostra un decremento dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aurubis
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big europea del rame
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Aurubis
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 95,23 Euro. Rischio di discesa fino a 93,23 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 97,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)