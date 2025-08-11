Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:06
23.578 -0,14%
Dow Jones 20:06
43.996 -0,41%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Migliori e peggiori, Spazio
Londra: rosso per BAE Systems
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che presenta una flessione dell'1,87%.

La tendenza ad una settimana di BAE Systems è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di BAE Systems mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,93 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
