Londra: rosso per BAE Systems

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, che presenta una flessione dell'1,87%.
La tendenza ad una settimana di BAE Systems
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di BAE Systems
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,93 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)