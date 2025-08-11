Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:11
23.580 -0,13%
Dow Jones 20:11
43.982 -0,44%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

New York: nuovo spunto rialzista per Micron Technology

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per Micron Technology
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di microchip, che avanza bene del 3,79%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Micron Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 126,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 121,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 130,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```