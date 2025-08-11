Milano 11-ago
0 0,00%
Nasdaq 11-ago
23.527 -0,36%
Dow Jones 11-ago
43.975 -0,45%
Londra 11-ago
9.130 +0,37%
Francoforte 11-ago
24.081 0,00%

OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,67%

Banche, Finanza
OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,67%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Ifis su azioni ordinarie illimity Bank, risulta che oggi 11 agosto 2025 sono state presentate 2.103 richieste di adesioni alla procedura di sell-out.

Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 42.794 adesioni, pari allo 0,677624% dell'offerta.

La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.
Condividi
```