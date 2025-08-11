Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:17
23.591 -0,08%
Dow Jones 20:17
43.998 -0,40%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Piazza Affari: brillante l'andamento del settore assicurativo italiano

Piazza Affari: brillante l'andamento del settore assicurativo italiano
Performance positiva per l'indice delle società assicurative, che continua la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura precedente.
