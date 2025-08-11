UE, protezione temporanea per 4,31 milioni di ucraini a giugno

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2025,a seguito della guerra di aggressione russa avevano uno status di. Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat)I paesi dell'UE che ospitavano il maggior numero di beneficiari di protezione temporanea dall'Ucraina erano la(1.196.645 persone; 27,8% del totale UE), la(992.505; 23,0%) e la(378.420; 8,8%).Rispetto alla fine di maggio 2025, a fine giugno il numero totale di persone provenienti dall'Ucraina sotto protezione temporanea nell'UE era(+0,8%).Il numero di persone sotto protezione temporanea è, con i 3 maggiori incrementi assoluti osservati in Polonia (+5.660; +0,6%), Repubblica Ceca (+4.745; +1,3%) e Germania (+3.805; +0,3%).Ilpiù elevato di beneficiari di protezione temporaneaè stato osservato in Repubblica Ceca (34,7), Polonia (27,2) ed Estonia (25,1), mentre il dato corrispondente a livello UE era di 9,6 ogni mille persone.Al 30 giugno 2025, i cittadini ucraini rappresentavano oltre il 98,4% dei beneficiari di protezione temporanea nell'UE. Leadulte rappresentavano il 44,7% dei beneficiari. Irappresentavano quasi un terzo (31,2%), mentre gliadulti rappresentavano quasi un quarto (24,1%) del totale.