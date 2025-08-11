Milano 17:35
UE, protezione temporanea per 4,31 milioni di ucraini a giugno

Economia
(Teleborsa) - Al 30 giugno 2025, 4,31 milioni di cittadini extracomunitari fuggiti dall'Ucraina a seguito della guerra di aggressione russa avevano uno status di protezione temporanea nell'UE. Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat)

I paesi dell'UE che ospitavano il maggior numero di beneficiari di protezione temporanea dall'Ucraina erano la Germania (1.196.645 persone; 27,8% del totale UE), la Polonia (992.505; 23,0%) e la Repubblica Ceca (378.420; 8,8%).

Rispetto alla fine di maggio 2025, a fine giugno il numero totale di persone provenienti dall'Ucraina sotto protezione temporanea nell'UE era aumentato di 32.940 unità (+0,8%).

Il numero di persone sotto protezione temporanea è aumentato in tutti i paesi dell'UE, con i 3 maggiori incrementi assoluti osservati in Polonia (+5.660; +0,6%), Repubblica Ceca (+4.745; +1,3%) e Germania (+3.805; +0,3%).

Il rapporto più elevato di beneficiari di protezione temporanea ogni mille persone è stato osservato in Repubblica Ceca (34,7), Polonia (27,2) ed Estonia (25,1), mentre il dato corrispondente a livello UE era di 9,6 ogni mille persone.

Al 30 giugno 2025, i cittadini ucraini rappresentavano oltre il 98,4% dei beneficiari di protezione temporanea nell'UE. Le donne adulte rappresentavano il 44,7% dei beneficiari. I minori rappresentavano quasi un terzo (31,2%), mentre gli uomini adulti rappresentavano quasi un quarto (24,1%) del totale.

(Foto: Yehor Milohrodskyi su Unsplash)
