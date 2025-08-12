Bilancia pagamenti turismo, Bankitalia: a maggio surplus a 2,6 miliardi

(Teleborsa) - Lo scorso maggio la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un surplus di 2,6 miliardi di euro, in lieve calo rispetto allo stesso mese del 2024; le entrate turistiche (5,2 miliardi) sono infatti marginalmente cresciute dello 0,5 per cento, mentre le uscite (2,6 miliardi) sono aumentate del 10,5 per cento. È quanto emerge dall'Nella media dei tre mesi terminanti in maggio 2025 l'incremento delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2024 – rileva– è stato pari al 5,4 per cento, mentre le uscite sono aumentate del 7,3 per cento.Laè risultata ancora superiore a quella registrata dai turisti della UE (rispettivamente 6,8 e 4,2 per cento). L'incremento della spesa degli italiani all'estero si è invece distribuito in misura più omogenea tra le due differenti aree (il 7,5 per cento nelle destinazioni UE e il 7,0 nei paesi extra-UE).