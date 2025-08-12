Circle, USDC in circolazione sale del 90% a 61,3 miliardi di dollari a giugno

Circle Internet Group

(Teleborsa) -, società statunitense che emette USDC (la seconda stablecoin per valore di mercato dopo Tether) ha comunicato cheè cresciuta del 90% su base annua, raggiungendo i 61,3 miliardi di dollari alla fine del secondo trimestre, ed è cresciuta di un ulteriore 6,4%, raggiungendo i 65,2 miliardi di dollari al 10 agosto 2025.totali e le riserve sono cresciuti del 53% su base annua nel secondo trimestre, raggiungendo i 658 milioni di dollari. L'è cresciuto del 52% su base annua, raggiungendo i 126 milioni di dollari. Laè stata di 482 milioni di dollari, significativamente influenzata dagli oneri non monetari correlati all'IPO, che hanno totalizzato 591 milioni di dollari: 424 milioni di dollari per la remunerazione azionaria relativa alle condizioni di maturazione soddisfatte dall'IPO; aumento di 167 milioni di dollari del fair value del debito convertibile, causato dall'aumento del prezzo delle azioni."Sonodi Circle nel secondo trimestre, il nostro primo come società quotata, dove abbiamo dimostrato una crescita sostenuta e l'adozione della nostra piattaforma in una moltitudine di casi d'uso e con una serie diversificata di "Partner che definiscono il settore", ha affermatoe presidente di Circle."Il successo dell'IPO di Circle a giugno ha segnato une la crescita del nuovo sistema finanziario online -ha aggiunto - Questo è un momento straordinario per la nostra azienda e per il nostro settore, e stiamo assistendo a un crescente interesse nello sviluppo delle stablecoin e nella partnership con Circle in ogni settore significativo del settore finanziario, con importanti aziende online e partner commerciali in tutto il mondo".