Ecolab acquisisce la divisione Electronics di Ovivo per 1,8 miliardi di dollari

Ecolab

(Teleborsa) -, società statunitense che offre soluzioni e servizi in materia di acqua, igiene e prevenzione delle infezioni, ha stipulato un, fornitore globale leader e in rapida crescita di tecnologie innovative per l'acqua ultra-pura per la produzione di semiconduttori. La piattaforma tecnologica combinata consentirà a Ecolab di ampliare la propria offerta per fornire soluzioni di gestione circolare dell'acqua ai propri clienti nel settore della microelettronica, progettate per ridurre significativamente l'utilizzo di acqua dolce nei loro processi produttivi, massimizzando al contempo la produzione e la qualità dei chip.Si prevede che Ovivo Electronics genererà un fatturato di 500 milioni di dollari nel 2025 e attualmente impiega oltre 900 persone in tutto il mondo. Ecolaballa chiusura della transazione, soggetto alle consuete rettifiche.Si prevede che l'acquisizione, subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione regolamentare da parte delle parti e al soddisfacimento delle altre consuete condizioni di chiusura. Si prevede che l'acquisizione genererà rendimenti a due cifre e che contribuirà immediatamente alla crescita del fatturato di Ecolab. Durante il primo anno successivo all'acquisizione, Ecolab prevede che l'acquisizione avrà un impatto neutro sull'utile per azione rettificato, escludendo circa 45 milioni di dollari di costi di ammortamento non monetari. Si prevede che il contributo all'utile per azione rettificato si consoliderà fino al 2027 e oltre. A seguito dell'acquisizione, si prevede che il rapporto debito netto/EBITDA rettificato di Ecolab sarà pari a circa 2x, in linea con l'obiettivo di leva finanziaria a lungo termine dell'azienda.