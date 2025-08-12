Eventi e scadenze del 12 agosto 2025

(Teleborsa) -
Martedì 12/08/2025 Appuntamenti
: Reserve Bank of Australia
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa EIA (U.S. Energy Information Administration)
- Pubblica l'outlook sull'energia OPEC
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Banca d'Italia
- Turismo internazionale dell'Italia
15:00 - BCE
- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: 3D Systems
