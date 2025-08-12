Milano 14:06
Eventi e scadenze del 12 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza
Eventi e scadenze del 12 agosto 2025
(Teleborsa) -

Martedì 12/08/2025


Appuntamenti:
Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa
EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia
OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia
15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
3D Systems - Risultati di periodo


