Kyivstar testa con successo la tecnologia direct-to-cell di Starlink

(Teleborsa) - VEON
, operatore digitale globale quotato al Nasdaq, ha annunciato che Kyivstar
, il suo operatore digitale in Ucraina, ha condotto con successo un test
di integrazione di rete satellitare e terrestre utilizzando la tecnologia Starlink Direct to Cell
. Si tratta del primo test sul campo di Starlink Direct to Cell nell'Europa orientale.
Durante il progetto pilota nella regione di Zhytomyr, il CEO di Kyivstar, Oleksandr Komarov, e il Ministro ucraino per la Trasformazione Digitale, Mykhailo Fedorov, si sono scambiati messaggi direttamente tramite il satellite Starlink Direct to Cell utilizzando normali smartphone abilitati al 4G. Il servizio dati Direct to Cell di Starlink, che consentirà la comunicazione video tramite app di messaggistica
, è ancora in fase di sviluppo e test e si prevede che sarà reso disponibile a un pubblico più ampio in futuro.
Kyivstar e Starlink intendono lanciare commercialmente
la connettività Direct to Cell nel quarto trimestre dell'anno
, a partire dai servizi di messaggistica.
"L'Ucraina è diventata il primo Paese dell'Europa orientale a testare sul campo la tecnologia Direct to Cell. Si tratta di un passo importante nello sviluppo di infrastrutture che forniranno accesso alle comunicazioni anche in luoghi in cui le reti tradizionali sono assenti. Nonostante tutte le sfide del tempo di guerra, continuiamo a sviluppare soluzioni innovative
, perché una comunicazione affidabile in qualsiasi circostanza e in qualsiasi luogo è una delle nostre priorità fondamentali", ha affermato Mykhailo Fedorov, Primo Vice Primo Ministro dell'Ucraina e Ministro della Trasformazione Digitale dell'Ucraina.
"Questa tecnologia all'avanguardia rappresenta una svolta sia per l'Ucraina che per Kyivstar
- ha dichiarato Oleksandr Komarov, CEO di Kyivstar - Continuiamo a investire nelle tecnologie più avanzate, non solo per fornire servizi senza interruzioni agli ucraini oggi, ma anche per definire il panorama della connettività dell'Ucraina per il futuro. Non vediamo l'ora di rendere disponibile questa capacità trasformativa ai nostri clienti nei prossimi mesi".
Kyivstar e VEON stanno anche procedendo verso la quotazione di Kyivstar Group, la società madre di Kyivstar, sul Nasdaq
in collaborazione con la SPAC Cohen Circle Acquisition Corp I
. A seguito del completamento della business combination con Cohen Circle
, si prevede che Kyivstar Group sarà quotata sul Nasdaq con il simbolo KYIV.