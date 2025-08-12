LMDV Hospitality diventa partner premium dell'AS Monaco per tre stagioni

(Teleborsa) - La squadra di calcio, controllata da LMDV Capital e proprietaria del marchio Twiga, hanno siglato una. La partnership darà risalto anche ad Acqua Fiuggi, lo storico marchio italiano di acqua minerale acquisito da LMDV Capital. Grazie a questo accordo, LMDV Hospitality, gruppo italiano specializzato nella gestione di strutture di lusso che combinano gastronomia, intrattenimento ed esperienze lifestyle, diventadell'AS Monaco per le prossime tre stagioni.Il, punto di riferimento nell'ospitalità di lusso nel Principato, con diversi ristoranti e club lounge in Europa (Versilia, Baia Beniamino e Porto Cervo), sarà ora presente sulla divisa da allenamento della squadra professionistica, sui campi del Performance Center e nelle aree VIP dello Stade Louis-II., storico marchio italiano di acqua minerale premium le cui origini risalgono al XIII secolo e acquisito da LMDV Capital nel 2024, vedrà il suo logo sulle maglie delle squadre amatoriali dell'AS Monaco. Le sue bottiglie saranno inoltre presenti alle conferenze stampa dell'AS Monaco e nelle aree hospitality del Club durante le partite casalinghe.- ha detto, Presidente di LMDV Capital - Con Twiga e Vesta, portiamo avanti la nostra visione di ospitalità: energia, eleganza e qualità senza compromessi. Più che una semplice sponsorizzazione, la partnership con l'AS Monaco è un impegno a lungo termine nei confronti del Principato e della sua comunità".LMDV Hospitality Group è. Triple Sea Food, lanciato nel 2022, comprende i ristoranti Vesta, Casa Fiori Chiari e Trattoria del Ciumbia, tutti inizialmente aperti a Milano e poi estesi ad altre destinazioni come Portofino e Marina di Pietrasanta. Nel febbraio 2025, LMDV ha acquisito il 100% del Gruppo Twiga, che comprende locali come Twiga Montecarlo, Twiga Versilia, Twiga Baia Beniamin e Twiga Porto Cervo.