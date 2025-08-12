Milano 17:35
OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,79%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Ifis su azioni ordinarie illimity Bank, risulta che oggi 12 agosto 2025 sono state presentate 7.120 richieste di adesioni alla procedura di sell-out. Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 49.914 adesioni, pari allo 0,790366% dell'offerta.

La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.
