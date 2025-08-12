Trump rassicura, non ci saranno dazi sull'oro

(Teleborsa) - "Non ci saranno dazi sull'oro". Lo ha dettosul suo social Truth dopo le notizie circolate la scorsa settimana sull'imposizione di tariffe sui lingotti dalla Svizzera.Il Tycoon hache l'oro non sarà soggetto a dazi, annullando una decisione delle autorità doganali statunitensi secondo cui i lingotti di metallo prezioso importati dalla Svizzera sarebbero stati soggetti a dazi. Una decisione che rischiava di avere ampie ripercussioni sul flusso di lingotti nel mondo.Il metallo prezioso, dopo che la U.S. Customs and Border Protection aveva stabilito che i lingotti d'oro fusi da 1 kg e 100 once provenienti dalla Svizzera, sarebbe stati soggetti aiimposti da Trump sulle importazioni dal Paese, ha raggiunto venerdì un nuovo massimo storico, a 3.543 dollari l'oncia.Dopo il chiarimento di Trump, le, sono arrivate a cedere oltre due punti percentuali. Oggi, invece, mostrano segnali di recupero: : il contratto spot sul metallo prezioso passa di mano a 3.352,32 dollari l'oncia in rialzo frazionale. Ancora debole, invece, il contratto con consegna a dicembre a 3.403,50 dollari l'oncia.