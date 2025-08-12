USA, Trump nomina il nuovo commissario del Bureau of Labor Statistic

(Teleborsa) -ha dichiarato che nominerà l'economista E. J. Antoni commissario del Bureau of Labor Statistics."Sono lieto di annunciare la mia nomina a Commissario del Bureau of Labor Statistics, l'economista Dr. E.J. Anton", annuncia Trump dopo aver rimosso Erika McEntarfer, accusando il suo ufficio di aver truccato i dati sull'ooccupazione."La nostra economia è in forte espansione e E.J. Antoni garantirà che i dati pubblicati siano onesti e accurati", ha aggiunto il presidente.