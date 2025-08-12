USA, Trump valuta causa legale contro Powell per lavori in edifici Fed

(Teleborsa) - "Jerome "Too Late" Powell deve ORA abbassare i tassi
. Steve "Manouychin" mi ha davvero fatto una bella figura quando ha spinto questo perdente. Il danno che ha causato per essere sempre arrivato troppo tardi è incalcolabile. Fortunatamente, l'economia va così bene che abbiamo superato Powell e il suo compiacente board". Lo ha scritto il presidente statunitense Donald Trump
sul suo profilo Truth, facendo riferimento al Segretario al Tesoro della sua prima presidenza, Steve Mnuchin.
"Sto, tuttavia, valutando l'idea di avviare una causa legale
contro Powell a causa del lavoro orribile e palesemente incompetente che ha svolto nella gestione della costruzione degli edifici della Fed - ha aggiunto - Tre miliardi di dollari per un lavoro che avrebbe dovuto costare 50 milioni di dollari. Non va bene!".
Il nuovo attacco di Trump a Powell è arrivato dopo che la crescita dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è stata più lenta del previsto
su base annua a luglio, il che potrebbe rafforzare la tesi di un taglio dei tassi di interesse
da parte della Federal Reserve in occasione della prossima riunione di politica monetaria a settembre.
L'indice dei prezzi al consumo
del Bureau of Labor Statistics è aumentato del 2,7% nei dodici mesi fino a luglio, uguale al mese precedente e inferiore alle previsioni degli analisti del 2,8%. Escludendo voci volatili come cibo e carburante, il CPI "core"
è aumentato del 3,1% su base annua, rispetto al 2,9% del mese precedente e alle proiezioni del 3,0%.
I funzionari della banca centrale statunitense hanno mantenuto stabili i tassi di interesse dall'inizio dell'anno
, cercando di ottenere maggiore chiarezza sull'impatto che le politiche di Trump, compresi i dazi, avrebbero avuto sull'economia. Questo approccio ha attirato forti critiche da parte del presidente, che ha iniziato a insultare direttamente Jerome Powell.
La scorsa settimana Trump ha annunciato che avrebbe nominato un governatore temporaneo nel board, che vota sui tassi di interesse a ogni riunione di politica monetaria. Un posto vacante si è inaspettatamente liberato all'inizio del mese, quando Adriana Kugler
, governatrice, ha annunciato che se ne sarebbe andata prima della scadenza del suo mandato, prevista per la fine di gennaio. Il presidente ha scelto un critico di lunga data della Fed, Stephen Miran
, che di recente ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio dei Consulenti Economici di Trump.