Milano 12:01
42.154 +0,52%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:01
9.158 +0,11%
Francoforte 12:01
24.227 +0,84%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

La giornata del 12 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per il Franco rosso crociato contro USD, che ha terminato in calo a 0,8065.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,8102. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,8047. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,8028.


