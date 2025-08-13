Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
La giornata del 12 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per il Franco rosso crociato contro USD, che ha terminato in calo a 0,8065.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,8102. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,8047. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,8028.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)