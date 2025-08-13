Milano 12:02
Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Controllato progresso per il CABLE, che chiude in salita dello 0,53%.

Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3526. Rischio di discesa fino a 1,3455 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3597.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
