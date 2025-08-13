Analisi Tecnica: USD/CAD del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3785, mentre il primo supporto è stimato a 1,376. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,381.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)