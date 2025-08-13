Milano 12:04
42.160 +0,53%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:04
9.156 +0,09%
Francoforte 12:04
24.223 +0,82%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,17% alle 08:20

Il Nikkei 225 allunga a 43.219,13 punti

Risultato positivo dell'1,17% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 43.219,13 punti.
