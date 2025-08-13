Milano
12:04
42.160
+0,53%
Nasdaq
12-ago
23.839
0,00%
Dow Jones
12-ago
44.459
+1,10%
Londra
12:04
9.156
+0,09%
Francoforte
12:04
24.223
+0,82%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 12.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,17% alle 08:20
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,17% alle 08:20
Il Nikkei 225 allunga a 43.219,13 punti
In breve
,
Finanza
13 agosto 2025 - 08.20
Risultato positivo dell'1,17% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 43.219,13 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,90% alle 04:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,62% alle 04:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,68% alle 08:20
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,63% alle 04:50
Altre notizie
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (+0,19% alle 04:50)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,12% alle 04:50)
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,09% alle 04:50)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,11% alle 08:20)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,15% alle 04:50)
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,63% alle 04:50