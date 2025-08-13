Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 21:56
23.849 +0,04%
Dow Jones 21:56
44.936 +1,07%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,02% alle 19:30)
L'indice del listino high-tech USA mostra un +0,02% alle 19:30 e continua gli scambi a 23.845,13 punti.
