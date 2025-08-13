Germania, i prezzi all'ingrosso calano inaspettatamente a luglio su mese

(Teleborsa) - Isono aumentati dello 0,5% a2025 rispetto a luglio 2024. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il tasso di variazione è stato dello +0,9% a giugno 2025 e dello +0,4% a maggio 2025. L'Ufficio federale di statistica (Destatis) segnala inoltre che i prezzi all'ingrosso a luglio 2025 sono leggermente diminuiti dello 0,1%2025, contro attese degli analisti per un +0,2%.Ladell'aumento annuo dei prezzi all'ingrosso (totali) a luglio 2025 è stata l'aumento dei, con prezzi medi in aumento del 3,5% rispetto a luglio 2024 (-0,6% rispetto a giugno 2025). I prezzi all'ingrosso, in particolare di caffè, tè, cacao e spezie, sono stati notevolmente più alti rispetto all'anno precedente (+16,0%), ma sono diminuiti del 6,2% rispetto a giugno 2025. Anche i prezzi di zucchero, dolciumi e prodotti da forno sono aumentati su base annua (+15,0%) e sono aumentati dello 0,8% rispetto al mese precedente. Prezzi notevolmente più elevati su base annua sono stati registrati anche per carne e prodotti a base di carne (+9,4%), animali vivi (+8,4%) e latte, prodotti lattiero-caseari, uova, grassi e oli commestibili (+7,3%). Rispetto a giugno 2025, i prezzi degli animali vivi sono diminuiti del 2,4%, quelli di latte, prodotti lattiero-caseari, uova, grassi e oli commestibili dello 0,4% e carne e prodotti a base di carne dello 0,1%.Anche i prezzi all'ingrosso dinon ferroso hanno registrato un aumento significativo su base annua (+17,6%). Rispetto a giugno 2025, tuttavia, sono diminuiti dell'1,5%.I prezzi all'ingrosso dei(-5,7%) sono stati inferiori rispetto a luglio 2024, ma sono aumentati del 2,0% rispetto a giugno 2025.