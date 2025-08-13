IEA alza stime su offerta di greggio in 2025-2026 dopo aumento produzione dell'OPEC

Chevron

(Teleborsa) - L'(IEA) hadi 370 kb/g, a 2,5 mb/g quest'anno, e di 620 kb/g, a 1,9 mb/g nel 2026, dopo che gli otto membri dell'OPEC+, soggetti a riduzioni volontarie della produzione, hanno concordato il 3 agosto di aumentare la produzione di ulteriori 547 kb/g a settembre, annullando completamente i tagli di 2,2 mb/g concordati a novembre 2023 da aprile.Il greggio e gli NGL OPEC+ rappresenteranno ora 1,1 mb/g di crescita dell'offerta quest'anno e 890 kb/g nel 2026. Nonostante i significativi guadagni dell'OPEC+, i, aggiungendo 1,3 mb/g nel 2025 e 1 mb/g nel 2026, sostenuti dall'aumento della produzione di, greggio canadese e petrolio offshore statunitense, brasiliano e guyanese.Nel suo report mensile, l'IEA fa notare che la crescita della domanda globale di petrolio per il 2025 è stata ripetutamente rivista al ribasso dall'inizio dell'anno, con un totale di 350.000 barili al giorno. Si prevede ora che la domanda aumenterà di circa 700.000 barili al giorno quest'anno e il prossimo. Gli ultimi dati mostrano unae, con la fiducia dei consumatori ancora debole, una. I consumi nelle economie emergenti e in via di sviluppo sono stati più deboli del previsto, con Cina, Brasile, Egitto e India tutti rivisti al ribasso rispetto al rapporto del mese scorso.Il, con i robusti viaggi estivi che hanno spinto la domanda di carburante per aerei a massimi storici sia negli Stati Uniti che in Europa. La domanda globale di jet/cherosene è sulla buona strada per aumentare del 2,1% quest'anno, il più forte tra tutti i prodotti. Tuttavia, con 7,7 mb/g nel 2025, sarà comunque inferiore di 180.000 barili al giorno rispetto al livello del 2019 pre-Covid."sono stati- si legge nel rapporto - Mentre le nuove sanzioni contro Russia e Iran minacciano di incidere sui flussi commerciali, la debole crescita economica è destinata a moderare la domanda. La volatilità sui mercati petroliferi è crollata quasi ai minimi storici a luglio, con i future sul greggio Brent che si aggiravano intorno ai 70 dollari al barile. Tuttavia, l'accordo di fornitura OPEC+ di inizio agosto e le prospettive di un accumulo di scorte insostenibile più avanti nel corso dell'anno hanno visto i future sul greggio Brent scendere a circa 67 dollari al barile".Con riguardo agli sviluppi di mercato, l'IEA evidenzia che - mentre gli, con l'offerta prevista che eclissa di gran lunga la domanda verso la fine dell'anno e nel 2026 - ulteriori sanzioni contro Russia e Iran potrebbero limitare le forniture del terzo e quinto produttore mondiale. Alla fine di luglio, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato le sue sanzioni più significative nei confronti dell'Iran dal 2018, volte a rendere più difficile per l'Iran vendere il suo petrolio. Washington sta anche facendo pressione sui principali acquirenti di greggio russo, in particolare l'India, affinché riducano gli acquisti. Da parte sua, l'Unione europea ha imposto un divieto sulle importazioni di prodotti petroliferi raffinati dal greggio russo a partire da gennaio 2026. Stabilirà inoltre un tetto massimo di prezzo più basso per il petrolio russo a partire dal 3 settembre, nell'ambito del suo 18° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Al contrario, le restrizioni al Venezuela sono state allentate con la recente concessione adi una nuova licenza per operare ed esportare petrolio. "Sebbene sia ancora troppo presto per determinare l'esito di questi ultimi cambiamenti politici che vanno in direzioni diverse,", viene sottolineato.