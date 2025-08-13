Intesa Sanpaolo è Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina

Intesa Sanpaolo

Visa

(Teleborsa) -ha firmato con la Fondazione Milano Cortina 2026 l'accordo che sancisce il suo sostegno ainel ruolo di, il più alto titolo possibile fra gli sponsor domestici.Fino ai Giochi Olimpici (6-22 febbraio 2026) e Paralimpici (6-15 marzo 2026) e per tutto il 2026, la presenza della banca guidata da Carlo Messina si svilupperà lungo diverse direttive. Sarà uno dei, coinvolgendo testimonial, clienti e personale, e contribuirà al programma dell'Olimpiade Culturale con mostre dedicate presso i suoi musei delle Gallerie d'Italia, in particolare a Milano e a Vicenza.Inoltre, Intesa Sanpaoloper aiutare lo svolgimento delle gare e personalizzerà con allestimenti a tema olimpico le proprie sedi, le filiali e i canali web proprietari. Infine, verrà rafforzata la partnership connell'ambito della manifestazione come Preferred Issuing Bank Partner in Italia.Il Gruppo Intesa Sanpaolo, viene sottolineato nella nota, "come veicolo di crescita individuale e coesione sociale, riconoscendo nei valori che lo animano - la lealtà, il rispetto delle regole, la disciplina, il merito - i principi affini alla propria cultura d'impresa". La banca è stata uno degli sponsor dei Giochi di Torino 2006, proprio venti anni fa.