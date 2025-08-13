Milano 15:49
Mediobanca, Glass Lewis raccomanda voto a favore per OPS su Banca Generali
(Teleborsa) - Il proxy advisor Glass Lewis conferma l'indicazione per i soci di Mediobanca e invita gli azionisti di Piazzetta Cuccia a votare a favore dell'OPS su Banca Generali in occasione dell'assemblea del prossimo 21 agosto.

"Constatiamo che la società ha adottato misure per agevolare le trattative con Generali al fine di contribuire al completamento dell'offerta, compresi gli sforzi per affrontare la condizione secondo cui Mediobanca, Generali e Banca Generali devono negoziare e sottoscrivere un accordo di partnership strategica e industriale a lungo termine", si legge nel report.

"Continuiamo a ritenere che gli azionisti di Mediobanca dovrebbero sostenere la proposta della società e rileviamo che il rapporto di cambio proposto nell'offerta rimane invariato - viene aggiunto - È inoltre probabile che gli investitori siano a conoscenza del fatto che il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha respinto l'offerta di MPS nel luglio 2025 e che il titolo della società continua a essere scambiato a un valore superiore rispetto al valore implicito dell'offerta di MPS per le azioni della società".

Glass Lewis si unisce quindi a Institutional Shareholder Services (ISS) e Pirc che nei giorni scorsi avevano a loro volta ribadito di essere d'accordo con l'offerta pubblica di scambio su Banca Generali.
