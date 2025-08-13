Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 21:57
23.855 +0,07%
Dow Jones 21:57
44.933 +1,07%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: acquisti a mani basse su Equifax

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di servizi informativi a privati e aziende, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,93%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Equifax rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 245,3 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 257,1. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 269.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
