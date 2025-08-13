Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 22:00
23.849 +0,04%
Dow Jones 22:00
44.922 +1,04%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,81%

Banche, Finanza
OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,81%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Ifis su azioni ordinarie illimity Bank, risulta che oggi 13 agosto 2025 sono state presentate 1.734 richieste di adesioni alla procedura di sell-out.

Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 51.648 adesioni, pari allo 0,817823% dell'offerta.

La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.
Condividi
```