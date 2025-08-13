OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,81%

Banca Ifis

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'(OPAS) volontaria totalitaria promossa dasu azioni ordinarieBank, risulta che oggi 13 agosto 2025 sono state presentate 1.734 richieste di adesioni alla procedura di sell-out.Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 51.648 adesioni, pari allo 0,817823% dell'offerta.La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto.ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.