OPS MPS su Mediobanca, adesioni allo 0,063%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS
) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena
sulle azioni ordinarie di Mediobanca
, risulta che oggi 13 agosto 2025 sono state presentate 1.105 richieste di adesione.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 528.530, pari allo 0,0634% delle azioni oggetto dell'offerta (o allo 0,0622% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).
L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.