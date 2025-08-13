Milano 15:51
Parigi: positiva la giornata per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di occhialeria, con una variazione percentuale del 2,30%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo status tecnico di EssilorLuxottica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 261,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 256. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 267,1.

