Parigi: positiva la giornata per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di occhialeria
, con una variazione percentuale del 2,30%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo status tecnico di EssilorLuxottica
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 261,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 256. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 267,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)