Popolare di Sondrio, Pedranzini vende azioni nella terza seduta consecutiva

(Teleborsa) - Il consigliere delegato di Banca Popolare di Sondrio
, Mario Alberto Pedranzini
, ha ceduto 20 mila azioni il 12 agosto
. Lo si legge in un internal dealing. Il prezzo è stato di 12,1 euro per azione, per un controvalore totale di 242 mila euro.
L'11 agosto
aveva venduto 20 mila azioni, per un controvalore totale di 242 mila euro. L'8 agosto
aveva venduto 40 mila azioni, per un controvalore totale di quasi 481 mila euro.
Il manager, in banca dal 3 gennaio 1977, è dimissionario
dopo il successo dell'offerta di BPER
.